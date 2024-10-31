Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер — о повышении в рейтинге: нужно матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира

Дрейпер — о повышении в рейтинге: нужно матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил свои шансы на повышение в рейтинге после турнира категории «Мастерс» в Париже. Вчера, 30 октября, в матче второго круга он обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Джек Дрейпер
15
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		4 6
6 6 		6 4
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Если я хочу быть стабильным топ-игроком, то придётся матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира. Сложнее всего в Париже — приспособиться к условиям. Здесь другой корт. Он гораздо быстрее, что усложнило игру. Я не показал максимум, но доволен тем, как боролся и находил решения», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии, которому необходимо выиграть следующий матч, чтобы обойти в гонке за попадание на Итоговый турнир россиянина Андрея Рублёва.

Материалы по теме
Джек Дрейпер кратко озвучил цели на «Мастерс» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android