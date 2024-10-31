Дрейпер — о повышении в рейтинге: нужно матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил свои шансы на повышение в рейтинге после турнира категории «Мастерс» в Париже. Вчера, 30 октября, в матче второго круга он обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.
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«Если я хочу быть стабильным топ-игроком, то придётся матч за матчем противостоять лучшим игрокам мира. Сложнее всего в Париже — приспособиться к условиям. Здесь другой корт. Он гораздо быстрее, что усложнило игру. Я не показал максимум, но доволен тем, как боролся и находил решения», — приводит слова Дрейпера пресс-служба ATP.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Джек Дрейпер встретится с Алексом де Минором из Австралии, которому необходимо выиграть следующий матч, чтобы обойти в гонке за попадание на Итоговый турнир россиянина Андрея Рублёва.
- 31 октября 2024
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