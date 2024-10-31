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Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей

Академию Надаля на Мальорке затопило из-за проливных дождей
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Академию 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля затопило из-за проливных дождей в Испании.

Фото: Академия Надаля

«Большое спасибо за сердечные послания после наводнения. Мы в порядке и работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни», — заявили в пресс-службе академии.

Ранее Рафаэль Надаль выразил поддержку всем пострадавшим от разрушительных наводнений в стране. Из-за стихии в испанской Валенсии погибли более 90 человек, сообщает пресс-служба экстренного координационного центра региона.

Наводнение стало крупнейшим за последнее время в Испании, оно произошло из-за проливных дождей. Испанцы Карлос Алькарас и Паула Бадоса также выразили слова поддержки пострадавшим.

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