«Он постоянно давил на меня». Перрикар — о матче с Хачановым на «Мастерсе» в Париже

31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар отреагировал на поражение во втором круге в матче с 21-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Париже.

«На этом матче можно увидеть много разных вещей. Да, я хорошо играю. И потом, могу прогрессировать, особенно против такого игрока, как Карен, который очень интенсивно проводит длинные розыгрыши. Он довольно точен, не дал мне много очков. Это не было просто с самого начала и до конца. Он постоянно давил на меня. Во втором сете он ни на минуту не ослабевал в интенсивности, всё время пытался заставить меня двигаться», — приводит слова Мпетчи Перрикара L'Equipe.

Напомним, матч Карена Хачанова и Джованни Мпетчи Перрикара завершился со счётом 6:7 (12:14), 6:1, 6:4. В третьем круге «Мастерса» в Париже россиянин встретится с 24-й ракеткой мира из Австралии Алексеем Попыриным.