Кузнецова отреагировала на лидерство Медведева в рейтинге ценных для рекламы спортсменов

Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на лидерство Даниила Медведева в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes.

«Forbes Sport опубликовал рейтинг персональных брендов российских спортсменов, и первое место в нём отдали Дане Медведеву. При составлении топа учитывались популярность атлетов в социальных сетях, присутствие в СМИ и уровень маркетинговой привлекательности бренда спортсмена. К слову, Даня первый в этом списке второй год подряд, за ним идут Александр Овечкин и Артём Дзюба», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

В десятку лучших также вошли седьмая ракетка мира Андрей Рублёв (шестое место) и 16-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева.

Отметим, что Медведев является всемирным амбассадором французского бренда Lacoste, который поставляет ему экипировку.