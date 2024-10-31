Джордан Томпсон стал третьим австралийцем старше 30 лет, вышедшим в 1/4 финала «Мастерса»
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Австралийский теннисист 28-я ракетка мира Джордан Томпсон стал третьим представителем своей страны, вышедшим в четвертьфинал турниров категории «Мастерс». Ранее подобного достижения добились Уэйн Артурс (Цинциннати, 2002) и Мэттью Эбден (Шанхай, 2018). Сегодня, 31 октября, в матче 1/8 финала «Мастерса» в Париже Джордан Томпсон обыграл хозяина корта Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.
Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 13:10 МСК
28
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
58
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.
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