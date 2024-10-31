Джордан Томпсон стал третьим австралийцем старше 30 лет, вышедшим в 1/4 финала «Мастерса»

Австралийский теннисист 28-я ракетка мира Джордан Томпсон стал третьим представителем своей страны, вышедшим в четвертьфинал турниров категории «Мастерс». Ранее подобного достижения добились Уэйн Артурс (Цинциннати, 2002) и Мэттью Эбден (Шанхай, 2018). Сегодня, 31 октября, в матче 1/8 финала «Мастерса» в Париже Джордан Томпсон обыграл хозяина корта Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6.

Напомним, турнир категории «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.