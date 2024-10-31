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«Должен показать, что у меня есть не только подача». Перрикар — о самосовершенствовании

«Должен показать, что у меня есть не только подача». Перрикар — о самосовершенствовании
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31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о собственном прогрессе, заявив, что ему ещё много предстоит сделать.

«Если их (сюрпризов) больше не будет, то мне придётся совершенствоваться, чтобы они ещё были. Все будут смотреть на мою статистику, на то, как играю, на мои любимые зоны подачи. Должен стать лучше и показать им, что у меня не только подача. И даже если так, она должна быть ещё лучше. Нужно найти ещё более сильные зоны, быть сильнее. Я не законченный игрок. Чувствую это, мой тренер чувствует», — приводит слова Перрикара L'Equipe.

Напомним, Джованни Мпетчи Перрикар стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). На «Мастерсе» в Париже он во втором круге уступил россиянину Карену Хачанову.

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