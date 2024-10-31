«Хочу быть похожим на него». Коулман Вон назвал лучшего теннисиста тура

157-я ракетка мира представитель Гонконга Коулман Вон назвал вторую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса своим любимым игроком среди представителей мужского тура.

«Мне нравится наблюдать за игрой Алькараса из-за его работы ног. В будущем хочу быть похожим на него. Я помню, как играл с ним на юношеском Кубке Дэвиса, когда мы были молоды. Это был первый матч на грунте в моей жизни. Это был настоящий опыт», — приводит слова Вона пресс-служба ATP.

В этом году 20-летний спортсмен стал первым игроком из Гонконга, выигравшим матч ATP тура с 1972 года. На текущем «Мастерсе» в Париже Карлос Алькарас вышел в третий круг, где встретится с 18-й ракеткой мира Уго Умбером из Франции.