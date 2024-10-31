Тиафо — о Хэллоуине: пару раз меня напугали до смерти дети с бензопилами, но было весело

17-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, как в детстве любил отмечать Хэллоуин, а также вспомнил, как его несколько раз напугали.

«Хэллоуин был сумасшедшим. Ходил по домам своих друзей и одевался как сумасшедший. Часто в костюм теннисиста. Одевался как парни, на которых равнялся, парни из НБА или что-то в этом роде. Пару раз меня до смерти напугали дети с бензопилами и прочим, которые шутили, появляясь из ниоткуда или из кустов. В моём районе было весело заниматься подобными вещами. У меня была ужасная тяга к сладкому, поэтому часами бегал за угощениями. Это был самый лучший день для меня. Больше так не могу, занимаюсь теннисом, но мне этого не хватает», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.

На «Мастерсе» в Париже Фрэнсис Тиафо в первом круге уступил 31-й ракетке мира из Франции Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 3:6.