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Видео: Арина Соболенко попала футбольным мячом прямо в лицо девушки-фотографа

Видео: Арина Соболенко попала футбольным мячом прямо в лицо девушки-фотографа
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в неловкую ситуацию по ходу медиадня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где со 2 по 9 ноября пройдёт Итоговый чемпионат WTA – 2024.

Соболенко вместе с бывшей второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер проходила челлендж. Ей нужно было попасть футбольным мячом в выделенные области ворот. Однако при первой же попытке Арина случайно попала прямо в лицо девушки-фотографа, которая снимала процесс рядом с воротами.

Девушка никак не пострадала, о чём сообщила сразу. Однако Арина всё же подошла к ней и извинилась.

«Скажи ей, что у тебя нет страховки», — в шутку обратилась Жабер к фотографу.

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