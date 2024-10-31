Карлос Алькарас — о проблеме с мячами в туре: мы ничего не можем с этим поделать

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о насущных проблемах ATP-тура.

«Честно говоря, этот корт (на «Мастерсе» в Париже) слишком быстр для меня. Я согласен с теми, кто говорит, что этот момент индивидуален для каждого игрока. Есть те, кому нравится такая скорость, но я думаю, что, если бы корт был немного медленнее, это было бы интереснее для людей, было бы больше обменов и больше тенниса.

В конце концов, мы теннисисты, и каждую неделю нас ставят в разные условия, мы играем на разных кортах и разными мячами. К этому нужно привыкнуть, хотя я думаю, что в какой-то момент всё должно измениться в лучшую сторону. Но мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Алькараса AS.

Ранее о проблеме разных по плотности мячей в туре ярко высказывался россиянин Даниил Медведев.