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Онс Жабер: наша первая ракетка мира Арина Соболенко наносит серьёзный ущерб Эр-Рияду

Онс Жабер: наша первая ракетка мира Арина Соболенко наносит серьёзный ущерб Эр-Рияду
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Бывшая вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер забавно прокомментировала неловкую ситуацию, в которую попала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко во время медиадня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Там со 2 по 9 ноября пройдёт Итоговый чемпионат WTA – 2024.

«Наша первая ракетка мира Арина Соболенко наносит серьёзный ущерб Эр-Рияду», — написала Онс в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Жабер таким образом отреагировала на то, что Соболенко случайно попала футбольным мячом прямо в лицо девушки-фотографа, которая снимала её челлендж с Жабер. Девушка никак не пострадала, однако ролик разлетелся по социальным сетям.

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