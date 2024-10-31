Хачанов — Попырин: россиянин на тай-брейке забрал 1-й сет матча на «Мастерсе» в Париже
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Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2020, 21-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова с австралийцем Алексеем Попыриным (24-й номер мирового рейтинга) за выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» (последний в году) в Париже (Франция). Стартовую партию со счётом 7:6 (7:5) выиграл Хачанов.
Первый сет поединка прошёл в упорной борьбе: он продлился 1 час 8 минут, в его рамках Хачанов реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных, Попырин — два из пяти.
Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 17:05 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|4
24
Алексей Попырин
А. Попырин
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Алексей Попырин в третьем круге «Мастерса» в Париже.
Отметим, что Попырин в предыдущих кругах Парижа обыграл таких топовых теннисистов, как Даниил Медведев (4) и Маттео Беррреттини.
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