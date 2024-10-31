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Аслан Карацев вышел в четвертьфинал челленджера в Братиславе, где сразится с Сафиуллиным

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии – 2021, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии «челленджер» в Братиславе (Словакия).

В матче 1/8 финала Карацев со счётом 7:6 (8:6), 6:1 обыграл 128-ю ракетку мира словака Йозефа Ковалика.

Встреча Карацева с Коваликом продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Аслан семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Йозефа шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Карацеву предстоит встреча с соотечественником Романом Сафиуллиным, который является первым сеяным турнира в Братиславе.

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