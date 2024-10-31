Циципас пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, где может сразиться со Зверевым
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 15:55 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
29
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В матче третьего круга Циципас (10) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).
Встреча Циципаса с Серундоло продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Стефанос девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Франсиско три эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал престижного турнира в Париже Циципас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) — Артюр Фис (Франция).
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