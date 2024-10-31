Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Попырина

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» (последний в 2024 году) в Париже (Франция).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В матче третьего круга Хачанов со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 24-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина.
Встреча Хачанова с Попыриным продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Карен 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Алексея 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Отметим, что Попырин в предыдущих кругах Парижа обыграл таких топовых теннисистов, как Даниил Медведев (4) и Маттео Беррреттини.
За выход в полуфинал турнира в Париже Хачанов сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 8) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Видео: главные победы россиян в большом теннисе.
- 31 октября 2024
-
19:59
-
19:46
-
19:35
-
19:25
-
19:00
-
18:53
-
18:30
-
18:22
-
18:12
-
18:11
-
18:02
-
17:53
-
17:45
-
17:34
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
16:31
-
16:09
-
16:08
-
15:54
-
15:41
-
14:51
-
14:47
-
14:39
-
14:30
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:40
-
13:26
-
12:40
-
12:39
-
12:24
-
11:47