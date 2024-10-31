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Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже, обыграв Попырина

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» (последний в 2024 году) в Париже (Франция).

В матче третьего круга Хачанов со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 24-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина.

Встреча Хачанова с Попыриным продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Карен 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Алексея 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что Попырин в предыдущих кругах Парижа обыграл таких топовых теннисистов, как Даниил Медведев (4) и Маттео Беррреттини.

За выход в полуфинал турнира в Париже Хачанов сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 8) — Артур Риндеркнеш (Франция).

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