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«Я стараюсь быть зверем». Хольгер Руне высказался о специфике своей игры

«Я стараюсь быть зверем». Хольгер Руне высказался о специфике своей игры
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о специфике своей игры. Он ответил, часто ли вдохновляется другими игроками, чтобы стать лучше, или предпочитает сосредоточиваться исключительно на себе.

«Немного и того и другого. Я думаю, что вдохновляться другими важно, но я всегда стараюсь быть зверем, будь то тренировки, подготовка или сам матч. Я всегда хочу довести себя до предела. Конечно, меня вдохновляют такие игроки, как Новак Джокович или Рафа Надаль. Я помню, как тренировался с Рафой в Эр-Рияде, и вы можете даже удивиться, но я тогда подумал, что он почти вышел на пенсию, а тренируется с такой высокой интенсивностью, будто никуда не собирается. У него была невероятная карьера. И мне нравится, что Рафа и Новак до сих пор выкладываются по максимуму на каждой тренировке», — приводит слова Руне Tennis Channel.

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