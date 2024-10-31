Руне: многие мероприятия на Six Kings Slam прошли по вине Джоковича, это были его идеи

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал любопытные подробности своего участия в турнире Six Kings Slam. Тогда датчанин проиграл в первом же матче испанцу Карлосу Алькарасу, но, как и все теннисисты, всё равно получил € 1,5 млн евро за участие в этих соревнованиях.

«Это был интересный опыт (смеётся). Было очень весело, было здорово встретиться лицом к лицу с главными соперниками на таком, казалось бы, маленьком мероприятии. Я сыграл только один матч против Карлоса, но всё равно была возможность тренироваться с парнями всю неделю и проводить с ними время вне корта. Я и так их уже знаю, но это сделало нас немного ближе. У нас было много совместных активностей. По правде говоря, это было очень весело. Многие из наших мероприятий прошли по вине Новака (улыбается). Это были его идеи. К примеру, он хотел, чтобы мы потанцевали, — мы потанцевали. Это было здорово. Новаку всегда удаётся доставить нам удовольствие, мы прекрасно проводим время все вместе», — приводит слова Руне Tennis Channel.