Хольгер Руне подвёл итоги прошедшего сезона, назвав его «достойным»

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне подвёл итоги прошедшего сезона.

«Я одержал 43 победы… Когда ты выигрываешь 43 матча, трудно назвать это плохим сезоном, правда. Это был достойный сезон. Он был не самым лучшим, но, возможно, я смогу назвать его хорошим, если добьюсь отличного результата здесь, в Париже. Надеюсь, я и дальше буду демонстрировать хорошую динамику. Я также вернулся к своему старому тренеру. Вместе мы всегда добивались успеха, и я достиг своих главных титулов в карьере, поэтому я очень рад, что вернулся к нему», — приводит слова Руне Tennis Channel.

Напомним, ранее во втором круге «Мастерса» в Париже Руне обыграл 33-ю ракетку мира казахстанского теннисиста Александра Бублика.