Циципас — лидер по числу четвертьфиналов на «Мастерсах» с 2020 года, Медведев — второй
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в свой 19-й четвертьфинал на турнирах серии «Мастерс» с начала сезона-2020.
Это произошло на «Мастерсе» в Париже (Франция). В матче третьего круга Циципас (10) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).
Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 15:55 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
29
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Циципас – единоличный лидер ATP-тура по количеству четвертьфиналов на таком уровне, если считать с начала 2020 года.
Лидеры ATP-тура по количеству четвертьфиналов на «Мастерсах», начиная с 2020 года:
- Стефанос Циципас (Греция) – 19.
- Даниил Медведев (Россия) – 17.
- Александр Зверев (Германия) – 16.
- Янник Синнер (Италия) – 15.
- Карлос Алькарас (Испания) – 14.
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