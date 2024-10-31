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Циципас — лидер по числу четвертьфиналов на «Мастерсах» с 2020 года, Медведев — второй

Циципас — лидер по числу четвертьфиналов на «Мастерсах» с 2020 года, Медведев — второй
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в свой 19-й четвертьфинал на турнирах серии «Мастерс» с начала сезона-2020.

Это произошло на «Мастерсе» в Париже (Франция). В матче третьего круга Циципас (10) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 15:55 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		4 2
         
Франсиско Серундоло
29
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Циципас – единоличный лидер ATP-тура по количеству четвертьфиналов на таком уровне, если считать с начала 2020 года.

Лидеры ATP-тура по количеству четвертьфиналов на «Мастерсах», начиная с 2020 года:

  1. Стефанос Циципас (Греция) – 19.
  2. Даниил Медведев (Россия) – 17.
  3. Александр Зверев (Германия) – 16.
  4. Янник Синнер (Италия) – 15.
  5. Карлос Алькарас (Испания) – 14.
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