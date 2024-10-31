Циципас — лидер по числу четвертьфиналов на «Мастерсах» с 2020 года, Медведев — второй

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в свой 19-й четвертьфинал на турнирах серии «Мастерс» с начала сезона-2020.

Это произошло на «Мастерсе» в Париже (Франция). В матче третьего круга Циципас (10) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (29-я ракетка мира).

Циципас – единоличный лидер ATP-тура по количеству четвертьфиналов на таком уровне, если считать с начала 2020 года.

Лидеры ATP-тура по количеству четвертьфиналов на «Мастерсах», начиная с 2020 года: