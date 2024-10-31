Карен Хачанов выиграл 11 из последних 12 матчей ATP

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выиграл 11 из последних 12 матчей на уровне ATP.

Ранее Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче третьего круга Хачанов со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 24-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина. Для россиянина это второй четвертьфинал на «Мастерсах» (до Парижа был Монте-Карло) в сезоне и девятый в карьере.

За последние две недели Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), а также вышел в финал соревнований ATP-500 в Вене (Австрия).