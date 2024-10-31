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Карен Хачанов выиграл 11 из последних 12 матчей ATP

Карен Хачанов выиграл 11 из последних 12 матчей ATP
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выиграл 11 из последних 12 матчей на уровне ATP.

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 17:05 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Ранее Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче третьего круга Хачанов со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 24-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина. Для россиянина это второй четвертьфинал на «Мастерсах» (до Парижа был Монте-Карло) в сезоне и девятый в карьере.

За последние две недели Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), а также вышел в финал соревнований ATP-500 в Вене (Австрия).

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