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Светлана Кузнецова: как же радует Карен Хачанов под конец сезона

Светлана Кузнецова: как же радует Карен Хачанов под конец сезона
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высоко оценила то, как серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира соотечественник Карен Хачанов проводит заключительную часть сезона-2024.

За последние две недели Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), а также вышел в финал соревнований ATP-500 в Вене (Австрия). А сегодня, 31 октября, пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 17:05 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

«Как же радует Карен под конец сезона. В Париже выбил Алексея Попырина, который вчера не пропустил дальше Даню Медведева. Удачи Карену в 1/4», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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