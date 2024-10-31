Светлана Кузнецова: как же радует Карен Хачанов под конец сезона

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высоко оценила то, как серебряный призёр Олимпиады-2020, 21-я ракетка мира соотечественник Карен Хачанов проводит заключительную часть сезона-2024.

За последние две недели Хачанов выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), а также вышел в финал соревнований ATP-500 в Вене (Австрия). А сегодня, 31 октября, пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Как же радует Карен под конец сезона. В Париже выбил Алексея Попырина, который вчера не пропустил дальше Даню Медведева. Удачи Карену в 1/4», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.