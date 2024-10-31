Карен Хачанов прокомментировал победу над Попыриным и выход в 1/4 «Мастерса» в Париже

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В 1/8 финала россиянин со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 24-ю ракетку мира представителя Австралии Алексея Попырина.

«Это был очень интенсивный матч. Попырин сейчас находится в очень хорошей форме. Вчера он обыграл Медведева и вообще недавно выиграл «Мастерс» в Монреале, а также обыграл Джоковича на US Open. То есть в этом году он показывает очень хорошие результаты. Мне сегодня он тоже доставил достаточно неприятностей. В то же время я рад, что смог, как и вчера, собраться и сконцентрироваться на матче от начала и до конца. В начале встречи были маленькие проблемы, были брейки, но после этого я держал свою подачу до конца встречи. Я очень рад выйти в четвертьфинал», — сказал Хачанов на пресс-конференции.