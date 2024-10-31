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Арина Соболенко опубликовала подборку свежих фотографий из Саудовской Аравии

Арина Соболенко опубликовала подборку свежих фотографий из Саудовской Аравии
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях подборку своих свежих фотографий.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В данный момент Соболенко находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где со 2 по 9 ноября пройдёт Итоговый чемпионат WTA – 2024. Соболенко возглавила «фиолетовую» группу на Итоговом турнире, в неё также вошли чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини и олимпийская чемпионка 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь.

Отметим, что в активе 26-летней Соболенко пока нет титула чемпионки Итогового турнира WTA.

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