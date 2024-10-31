Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Париже, в трёх сетах одолев Фиса

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В матче третьего круга Зверев (3) со счётом 6:4, 3:6, 6:3 обыграл 20-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса.
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Встреча Зверева с Фисом продлилась 2 часа и 10 минут. В её рамках Зверев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фиса девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Зверева в Париже станет двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас (10).
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