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«Синнер сказал, что деньги не главное». Бублик подвёл итоги сезона фразой итальянца

«Синнер сказал, что деньги не главное». Бублик подвёл итоги сезона фразой итальянца
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик забавно высказался о недавних словах лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера про деньги, заработанные на турнире Six Kings Slam.

— У тебя был успешный год: много побед, ты пополнил банковский счёт на неплохую сумму...
— Как сказал Янник Синнер, деньги — это не главное, — сказал Бублик в эфире Tennis Channel.

Напомним, Синнер сказал, что ездил на выставочный турнир в Саудовскую Аравию не с целью заработать денег. Итальянец дошёл до финала соревнований Six Kings Slam, где обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.

Ранее Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

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