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«Ты так плох». Фис эмоционально отреагировал на ошибку судьи матча со Зверевым в Париже

«Ты так плох». Фис эмоционально отреагировал на ошибку судьи матча со Зверевым в Париже
Аудио-версия:
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Неприятным инцидентом ознаменовался матч немца Александра Зверева с французом Артюром Фисом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Всему виной грубая судейская ошибка.

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 18:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

В решающем сете при счёте 2:1 (30-15) в пользу Зверева судья посчитал, что Фис подал в аут. Артюр тут же запросил челлендж, который подтвердил ошибку линейного арбитра.

Фиса, как и французские трибуны, сильно возмутил этот эпизод. Артюр потребовал объяснений.

Судья. Ты прав, я упустил это (с улыбкой).
Фис. Как ты мог это пропустить?

Фото: скриншот из трансляции

В это время трибуны начали освистывать судью. Впоследствии Фис проиграл данный гейм на своей подаче и выместил гнев на арбитре: «Ты так плох, парень. И продолжаешь в том же духе. Парень, давай. Соберись уже».

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