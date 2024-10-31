«Ты так плох». Фис эмоционально отреагировал на ошибку судьи матча со Зверевым в Париже

Неприятным инцидентом ознаменовался матч немца Александра Зверева с французом Артюром Фисом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Всему виной грубая судейская ошибка.
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В решающем сете при счёте 2:1 (30-15) в пользу Зверева судья посчитал, что Фис подал в аут. Артюр тут же запросил челлендж, который подтвердил ошибку линейного арбитра.
Фиса, как и французские трибуны, сильно возмутил этот эпизод. Артюр потребовал объяснений.
Судья. Ты прав, я упустил это (с улыбкой).
Фис. Как ты мог это пропустить?
Фото: скриншот из трансляции
В это время трибуны начали освистывать судью. Впоследствии Фис проиграл данный гейм на своей подаче и выместил гнев на арбитре: «Ты так плох, парень. И продолжаешь в том же духе. Парень, давай. Соберись уже».
- 31 октября 2024
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