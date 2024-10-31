Алекс де Минор обошёл Андрея Рублёва в гонке на Итоговый чемпионат ATP — 2024

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обошёл россиянина Андрея Рублёва в чемпионской гонке ATP, тем самым увеличив свои шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP – 2024 в Турине (Италия).

Обойти Рублёва в гонке на Итоговый де Минору позволила трудовая победа над британцем Джеком Дрейпером (15-я ракетка мира) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Алекса.

Рублёв завершил своё выступление в Париже преждевременно, ещё во втором круге, тем самым усложнив себе задачу отобраться на Итоговый.

Сейчас у де Минора 3745 рейтинговых очков, у Рублёва — 3720. Алекс и Андрей занимают восьмое и девятое место в гонке соответственно. Австралиец может квалифицироваться в Турин уже в Париже, для этого ему нужно выйти в финал соревнований.

Отметим, что Рублёв пока сохраняет шансы попасть на Итоговый, поскольку он взял уайлд-кард на турнир ATP-250 в Метце, который пройдёт с 3 по 9 ноября.

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