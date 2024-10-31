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Фото: Энди Маррей примерил образ грустного клоуна на Хэллоуин

Фото: Энди Маррей примерил образ грустного клоуна на Хэллоуин
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавные фото. Он показал подписчикам, в каком образе предстал перед своими детьми на Хэллоуин.

«Надеюсь, вы все наслаждаетесь Хэллоуином так же сильно, как и я», — подписал пост Маррей.

Фото: из личного архива Энди Маррея

Фото: из личного архива Энди Маррея

Фото: из личного архива Энди Маррея

У Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София, Эди и Лола, а также сын Тэдди Бэррон.

Маррей завершил профессиональную карьеру на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Энди вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фрицу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6 в четвертьфинале.

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