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Кори Гауфф примерила образ Леди Дэдпул на Хэллоуин

Кори Гауфф примерила образ Леди Дэдпул на Хэллоуин
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях фото в образе, который примерила на Хэллоуин-2024. Гауфф предстала перед фанатами в костюме Леди Дэдпул (персонаж комикса, который в этом году появился в фильме «Дэдпул и Росомаха»).

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

20-летняя Гауфф готовится выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Кори попала в «оранжевую» группу, в которую также вошли полька Ига Швёнтек, американка Джессика Пегула и чешка Барбора Крейчикова.

Ранее Гауфф сообщила, что приобрела собственный дом.

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