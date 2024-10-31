Арина Соболенко и Ига Швёнтек представили совместный ролик, в котором меняют образы

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятикратная победительница мэйджоров, вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек записали совместное видео, в рамках которого меняют спортивные образы на платья.

«Другой тип подачи сегодня ночью», — подписала ролик Соболенко.

Сегодня, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит торжественный вечер в честь грядущего старта Итогового чемпионата WTA. На групповом этапе соревнований Соболенко и Швёнтек не пересекутся: Арина попала в «фиолетовую» группу, а Ига – в «оранжевую».

Отметим, что в активе 26-летней Соболенко нет титула чемпионки Итогового турнира WTA, Швёнтек же выигрывала Итоговый в 2023 году.