Даниил Медведев неоднозначно высказался о влиянии коучинга на ход матчей

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о влиянии коучинга с трибун на теннисные матчи.

«Не думаю, что он оказывает такое уж большое влияние. Он может на что-то повлиять, и у меня с этим нет проблем. Тренер соперника может сказать ему, мол, подавай ему под форхенд, что угодно, — это теннис. Всё в порядке. Он и сам может об этом подумать. Если это скажет ему тренер, мне без разницы. Для меня это не проблема. Не могу ничего сказать ни за, ни против. Если бы этого не было, я был бы доволен. Это есть — я тоже доволен», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 30 октября, россиянин уступил на старте турнира категории «Мастерс» в Париже 24-й ракетке мира Алексею Попырину из Австралии.