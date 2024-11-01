Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев неоднозначно высказался о влиянии коучинга на ход матчей

Даниил Медведев неоднозначно высказался о влиянии коучинга на ход матчей
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о влиянии коучинга с трибун на теннисные матчи.

«Не думаю, что он оказывает такое уж большое влияние. Он может на что-то повлиять, и у меня с этим нет проблем. Тренер соперника может сказать ему, мол, подавай ему под форхенд, что угодно, — это теннис. Всё в порядке. Он и сам может об этом подумать. Если это скажет ему тренер, мне без разницы. Для меня это не проблема. Не могу ничего сказать ни за, ни против. Если бы этого не было, я был бы доволен. Это есть — я тоже доволен», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 30 октября, россиянин уступил на старте турнира категории «Мастерс» в Париже 24-й ракетке мира Алексею Попырину из Австралии.

Материалы по теме
Даниил Медведев назвал мячи одной из главных причин многих поражений в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android