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Карлос Алькарас потерпел поражение от Уго Умбера в 3-м круге «Мастерса» в Париже

Карлос Алькарас потерпел поражение от Уго Умбера в 3-м круге «Мастерса» в Париже
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 1:6, 6:3, 5:7 проиграл 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу (15).

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
1 		6 5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча Алькараса с Умбером продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Уго восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал домашнего «Мастерса» Умбер сразится с 28-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.

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