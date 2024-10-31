Карлос Алькарас потерпел поражение от Уго Умбера в 3-м круге «Мастерса» в Париже
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 1:6, 6:3, 5:7 проиграл 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу (15).
Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
18
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча Алькараса с Умбером продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Уго восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал домашнего «Мастерса» Умбер сразится с 28-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.
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