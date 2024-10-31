Карлос Алькарас потерпел поражение от Уго Умбера в 3-м круге «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 1:6, 6:3, 5:7 проиграл 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу (15).

Встреча Алькараса с Умбером продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Карлос семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Уго восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал домашнего «Мастерса» Умбер сразится с 28-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.

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