Хольгер Руне с трудом обыграл лаки-лузера в 3-м круге «Мастерса» в Париже

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Руне (13) со счётом 3:6, 6:3, 6:4 обыграл лаки-лузера представителя Франции Артура Казо (85-я ракетка мира).

Встреча Руне с Казо продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Хольгер 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Артура девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с 10-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором (9).

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