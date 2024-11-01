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Хольгер Руне с трудом обыграл лаки-лузера в 3-м круге «Мастерса» в Париже

Хольгер Руне с трудом обыграл лаки-лузера в 3-м круге «Мастерса» в Париже
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче третьего круга Руне (13) со счётом 3:6, 6:3, 6:4 обыграл лаки-лузера представителя Франции Артура Казо (85-я ракетка мира).

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 21:50 МСК
Артур Казо
85
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча Руне с Казо продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Хольгер 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Артура девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с 10-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором (9).

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