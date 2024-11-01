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Артюр Фис — журналисту: вы не хотите дать мне отдохнуть от тенниса?

Артюр Фис — журналисту: вы не хотите дать мне отдохнуть от тенниса?
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20-я ракетка мира 20-летний французский теннисист Артюр Фис после поражения на «Мастерсе» в Париже (Франция) ответил на вопрос журналиста о своих целях на будущий сезон.

В матче третьего круга Парижа Фис со счётом 4:6, 6:3, 3:6 проиграл немцу Александру Звереву.

Париж. 3-й круг
31 октября 2024, четверг. 18:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 3
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Журналист. Мы говорили об этом сезоне, а теперь предлагаю о 2025-м. Можете ли вы нам рассказать, как пройдёт ваше межсезонье? Какие ваши цели на следующий год?

Фис. Вы не хотите дать мне отдохнуть от тенниса (смеётся)? Я пока не знаю, не обсуждал это с моей командой. Я просто хотел бы закончить следующий год с ещё более высоким рейтингом. Если у меня и дальше будет получаться завоёвывать титулы, какие могут быть возражения? Нужно продолжать упорно работать и делать это с умом. Что касается целей, результатов и так далее, то я не знаю. Спросите меня об этом в начале 2025 года», — сказал Фис на пресс-конференции.

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