Артюр Фис — журналисту: вы не хотите дать мне отдохнуть от тенниса?

20-я ракетка мира 20-летний французский теннисист Артюр Фис после поражения на «Мастерсе» в Париже (Франция) ответил на вопрос журналиста о своих целях на будущий сезон.
В матче третьего круга Парижа Фис со счётом 4:6, 6:3, 3:6 проиграл немцу Александру Звереву.
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Журналист. Мы говорили об этом сезоне, а теперь предлагаю о 2025-м. Можете ли вы нам рассказать, как пройдёт ваше межсезонье? Какие ваши цели на следующий год?
Фис. Вы не хотите дать мне отдохнуть от тенниса (смеётся)? Я пока не знаю, не обсуждал это с моей командой. Я просто хотел бы закончить следующий год с ещё более высоким рейтингом. Если у меня и дальше будет получаться завоёвывать титулы, какие могут быть возражения? Нужно продолжать упорно работать и делать это с умом. Что касается целей, результатов и так далее, то я не знаю. Спросите меня об этом в начале 2025 года», — сказал Фис на пресс-конференции.
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