Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Умбера на «Мастерсе» в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В матче третьего круга Алькарас (2) со счётом 1:6, 6:3, 5:7 проиграл 18-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу (15).
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«Я думаю, что мог бы сыграть лучше. Полагаю, это очевидно. Но, знаете, с тем уровнем, на котором я был сегодня, я всё равно боролся, выложился полностью. Боролся буквально до последнего очка, я отдал всё.
Должен поздравить Уго. Думаю, его игра сегодня действительно была на высоте. Просто потрясающе. Каждый раз, когда играю с ним, я чувствую, как он прогрессирует, повышает свой уровень. Он играет в высококлассный теннис. Думаю, в Париже это ещё более важно. Так что поздравляю его и желаю удачи», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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