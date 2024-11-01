«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 31 октября

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31 октября на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже прошли матчи третьего круга в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители встреч).

«Мастерс», Париж. Результаты 31 октября: