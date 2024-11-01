Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 31 октября

«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 31 октября
Аудио-версия:
Комментарии

31 октября на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже прошли матчи третьего круга в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители встреч).

«Мастерс», Париж. Результаты 31 октября:

  • Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 7:6 (7:5).
  • Стефанос Циципас (Греция, 10) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6 (1:7), 6:4, 6:2.
  • Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4.
  • Александр Зверев (Германия, 3) — Артюр Фис (Франция) — 6:4, 3:6, 6:3.
  • Алекс де Минор (Австралия, 9) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 6:2, 6:3.
  • Артур Казо (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 3:6, 4:6.
  • Уго Умбер (Франция, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:1, 3:6, 7:5.
  • Григор Димитров (Болгария, 8) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android