«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 31 октября
31 октября на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже прошли матчи третьего круга в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители встреч).
«Мастерс», Париж. Результаты 31 октября:
- Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 7:6 (7:5).
- Стефанос Циципас (Греция, 10) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6 (1:7), 6:4, 6:2.
- Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4.
- Александр Зверев (Германия, 3) — Артюр Фис (Франция) — 6:4, 3:6, 6:3.
- Алекс де Минор (Австралия, 9) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 6:2, 6:3.
- Артур Казо (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 3:6, 4:6.
- Уго Умбер (Франция, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:1, 3:6, 7:5.
- Григор Димитров (Болгария, 8) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).
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