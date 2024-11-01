Определился соперник Карена Хачанова в четвертьфинале «Мастерса» в Париже

Девятая ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Париже. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Димитров сделал 17 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету француза 13 эйсов и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Димитров встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым, который в своём матче 1/8 финала обыграл австралийца Алексея Попырина.

Турнир в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет € 5,9 млн.

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