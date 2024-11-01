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Стали известны все четвертьфинальные пары турнира в Париже

Стали известны все четвертьфинальные пары турнира в Париже
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Определились все четвертьфинальные пары «Мастерса» в Париже.

Джордан Томпсон (Австралия) – Уго Умбер (Франция)

Хольгер Руне (Дания) — Алекс де Минор (Австралия)

Александр Зверев (Германия) – Стефанос Циципас (Греция)

Григор Димитров (Болгария) – Карен Хачанов (Россия)

Напомним, ранее на стадии второго круга российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев завершили участие в турнире.

Турнир в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет € 5,9 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла Григора Димитрова из Болгарии.

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