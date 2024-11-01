Полина Кудерметова пробилась в 1/4 финала турнира в Мериде, обыграв Варвару Лепченко
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде завершился матч второго круга (1/8 финала). 133-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова победила в двух сетах 144-ю в мировой классификации американку Варвару Лепченко — 6:3, 6:4.
Мерида. 2-й круг
31 октября 2024, четверг. 23:10 МСК
144
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6
133
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Кудерметова один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Лепченко выполнила четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграла за матч два брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В четвертьфинале WTA-250 в Мериде Полина Кудерметова сыграет с 560-й ракеткой мира Ниной Стоянович из Сербии.
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