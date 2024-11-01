Диана Шнайдер — Сюзан Ламенс: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Гонконге

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Сегодня, 1 ноября, на турнире категории WTA-250 в Гонконге пройдёт матч 1/4 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Нидерландов Сюзан Ламенс, занимающая 91-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся не ранее 13:30 мск.

Шнайдер и Ламенс проведут первую встречу на турнирах уровня WTA.

Напомним, в октябре нидерландская теннисистка завоевала первый титул WTA. Она стала победительницей хардового турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония), начав соревнования с квалификационного раунда.

Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).