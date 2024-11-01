«Он заслуживает победы, но дело не в этом». Алькарас — о причине поражения Умберу в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил причину поражения представителю Франции Уго Умберу (1:6, 6:3, 5:7) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Уго заслуживает победы, это очевидно. Но всё зависит от условий проведения игры. Ну, не на всех крытых кортах. Я имею в виду этот корт. Не хочу оправдываться, но когда я играл, например, на крытом корте Кубка Дэвиса, то он был намного медленнее, чем этот. Не знаю, почему корты здесь сильно отличаются от других турниров и, очевидно, на этом же турнире по сравнению с другими годами. Это меня немного удивило, поэтому я приехал сюда на несколько дней раньше. Возможно, мне нужно было приехать ещё раньше, чтобы привыкнуть к этим условиям, но я этого не сделал», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

За выход в полуфинал домашнего «Мастерса» Умбер сразится с 28-й ракеткой мира из Австралии Джорданом Томпсоном.