Матч Алины Корнеевой и Анны Блинковой в Мериде перенесён из-за позднего времени в Мексике

Сегодня, утром, 1 ноября мск, на женском хардовом турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде должен был состояться матч второго круга между российскими теннисистками 75-й ракеткой мира Анной Блинковой и 254-й в мировом рейтинге Алиной Корнеевой. Из-за позднего окончания других матчей соревнований в Мериде игра россиянок перенесена на следующий день (по мексиканскому времени).

По московскому времени матч запланирован на сегодня, 1 ноября, и начнётся не ранее 22:00 мск.

В первом круге турнира WTA-250 в Мериде Анна Блинкова обыграла 122-ю ракетку мира украинку Лесю Цуренко — 2:6, 6:4, 4:0, отказ. Алина Корнеева на этой стадии переиграла в двух сетах 109-ю в рейтинге WTA американскую теннисистку Алисию Паркс — 6:3, 6:1.