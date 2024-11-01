Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянский теннисист — о деле Синнера: думаю, дисквалификация почти неизбежна

Итальянский теннисист — о деле Синнера: думаю, дисквалификация почти неизбежна
Янник Синнер
Комментарии

46-летний итальянский теннисист, дисквалифицированный за договорные матчи, Даниэле Браччиали высказался о допинг-скандале с участием своего соотечественника Янника Синнера. Он отметил, что первая ракетка мира, скорее всего, понесёт наказание за историю с клостеболом.

«Чем закончится дело Синнера? К сожалению, я думаю, что дисквалификация почти неизбежна. Несправедливо наказывать игрока, если он не принимал вещества, повышающие работоспособность. Строгость в данном случае — настоящий блеф», — приводит слова Браччиали Eurosport со ссылкой на Mowmag.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже из-за кишечного вируса.

Материалы по теме
«Он несёт ерунду». Скандал перед «Мастерсом» в Париже — на Синнера жёстко наехал топ-игрок
«Он несёт ерунду». Скандал перед «Мастерсом» в Париже — на Синнера жёстко наехал топ-игрок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android