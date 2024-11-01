Итальянский теннисист — о деле Синнера: думаю, дисквалификация почти неизбежна

46-летний итальянский теннисист, дисквалифицированный за договорные матчи, Даниэле Браччиали высказался о допинг-скандале с участием своего соотечественника Янника Синнера. Он отметил, что первая ракетка мира, скорее всего, понесёт наказание за историю с клостеболом.

«Чем закончится дело Синнера? К сожалению, я думаю, что дисквалификация почти неизбежна. Несправедливо наказывать игрока, если он не принимал вещества, повышающие работоспособность. Строгость в данном случае — настоящий блеф», — приводит слова Браччиали Eurosport со ссылкой на Mowmag.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже из-за кишечного вируса.