«Нет смысла участвовать». Итальянский журналист — о пропуске Синнером «Мастерса» в Париже

Итальянский журналист Лоренцо Каццанига прокомментировал пропуск Янником Синнером «Мастерса» в Париже. Он отметил, что участие итальянца на турнирах в Париже и ранее в Вене не было обусловлено необходимостью набрать очки.

«Не думаю, что у него такое мышление. Это так, что в теннисе рейтинг считается не только в конце года, а обновляется каждую неделю. Вы можете стать №1 в любую неделю. Поэтому, чем больше вы наберёте очков, тем лучше. Но для игроков немыслимо играть во всех турнирах, при этом рискуя [здоровьем]. Сейчас для Синнера важнее всего его лидерство в рейтинге, затем уже финал АТР и Кубок Дэвиса. Ему нет смысла участвовать в турнире, который практически ничего не сможет ему дать. Он при этом рискует получить небольшую травму. Конечно, фанатов тенниса может шокировать, что он пропустил два турнира, такие как Вена и Париж, а между ними принял участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии», — приводит слова журналист Mowmag.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер снялся с хардового турнира категории «Мастерс» в Париже из-за кишечного вируса.