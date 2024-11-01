«Она — лучшая в помещении, но кто будет её тренером?» Стаббз — о Рыбакиной в Эр-Рияде

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббз высказалась о перспективах пятой ракетка мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA — 2024, который со 2 по 9 ноября пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Не знаю, чего ожидать от Елены Рыбакиной на WTA Finals. Это будет очень серьёзное испытание для неё. Кто будет её тренировать? Но это будет интересно. Она действительно хорошо играет в теннис в помещении. Она, вероятно, в лучшей форме и, возможно, лучший игрок на закрытых кортах», — сказал Стаббз в своём подкасте.

Рыбакина попала в «фиолетовую» группу на Итоговом турнире WTA, в неё также вошли первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, четвёртая в мировом рейтинге Жасмин Паолини и олимпийская чемпионка 2024 года китаянка Чжэн Циньвэнь.

Казахстанская теннисистка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым.