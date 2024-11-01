Стаббс: не видела, чтобы кто-то мог сыграть лучше, чем Серена в матче с Шараповой на ОИ

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс вспомнила матч между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс (0:6, 1:6) в финале Олимпиады-2012 в Лондоне.

«На самом деле величайшим матчем, который я когда-либо видела, был финал Олимпийских игр в Лондоне: Серена Уильямс против Марии Шараповой. Мария отлично подавала. Я помню момент, когда она сделала мощнейшую подачу, около 115 миль в час или что-то в этом роде, и Серена буквально развернула плечи и просто пробила справа на скорости около 120 миль в час, возвращаясь к линии. Я никогда не видела, чтобы кто-то мог сыграть лучше, чем она в том моменте», — сказала Стаббс в своём подкасте.

Серена Уильямс и Мария Шарапова провели между собой 22 встречи на турнирах различного уровня, в 20 матчах победу праздновала американка.