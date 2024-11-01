Стало известно распределение призовых на Итоговом турнире WTA — 2024

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Стал известен призовой фонд Итогового турнира WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Распределение призовых на Итоговом турнире WTA-2024

Одиночный разряд:

— за участие — $ 335 000 — Полуфинал — $ 350 000

— финал — $ 1 270 000

— титул — $ 2 500 000

— непобеждённая чемпионка получит $ 5 155 000

— запасной игрок — $ 140 000 (без матчей).

Парный разряд:

— за участие — $ 140 000

— полуфинал — $ 70 000

— финал — $ 255 000

— титул — $ 520 000

— непобеждённая пара получит $ 1 125 000

— запасные — $ 60 000 (без матчей).

В результате жеребьёвки в Фиолетовую группу попали Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянка Чжэн Циньвэнь. В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия).