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Стало известно распределение призовых на Итоговом турнире WTA — 2024

Стало известно распределение призовых на Итоговом турнире WTA — 2024
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Стал известен призовой фонд Итогового турнира WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Распределение призовых на Итоговом турнире WTA-2024

Одиночный разряд:
— за участие — $ 335 000 — Полуфинал — $ 350 000
— финал — $ 1 270 000
— титул — $ 2 500 000
— непобеждённая чемпионка получит $ 5 155 000
— запасной игрок — $ 140 000 (без матчей).

Парный разряд:
— за участие — $ 140 000
— полуфинал — $ 70 000
— финал — $ 255 000
— титул — $ 520 000
— непобеждённая пара получит $ 1 125 000
— запасные — $ 60 000 (без матчей).

В результате жеребьёвки в Фиолетовую группу попали Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянка Чжэн Циньвэнь. В Оранжевой группе сыграют Кори Гауфф (США), Ига Швёнтек (Польша), Джессика Пегула (США) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Календарь Итогового турнира WTA — 2024
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