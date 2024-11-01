Анастасия Захарова покидает турнир в Гонконге, проиграв Кэти Бултер в 1/4 финала
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Захарова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-250 в Гонконге. 113-я ракетка мира проиграла сопернице из Великобритании Кэти Бултер (29-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:0 в пользу британки.
Гонконг. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 10:45 МСК
113
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
29
Кэти Бултер
К. Бултер
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Захарова не допустила ни одной двойной ошибки, но и не смогла выполнить ни одной подачи навылет. Россиянка также не сумела реализовать два брейк-пойнта. Её соперница реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила пять эйсов и допустила одну двойную ошибку.
В полуфинале соревнований Кэти Бултер сыграет с 45-й ракеткой мира из Китая Юань Юэ.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
12:43
-
12:18
-
12:06
-
12:03
-
11:13
-
11:11
-
10:54
-
10:52
-
10:35
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
08:51
-
08:30
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:12
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:16
-
00:02
- 31 октября 2024
-
23:57
-
23:45
-
23:27
-
22:14
-
21:52
-
21:34
-
21:28
-
21:27
-
20:59
-
20:49
-
20:31