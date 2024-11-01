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Анастасия Захарова покидает турнир в Гонконге, проиграв Кэти Бултер в 1/4 финала

Анастасия Захарова покидает турнир в Гонконге, проиграв Кэти Бултер в 1/4 финала
Анастасия Захарова
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Российская теннисистка Анастасия Захарова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-250 в Гонконге. 113-я ракетка мира проиграла сопернице из Великобритании Кэти Бултер (29-й номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:0 в пользу британки.

Гонконг. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 10:45 МСК
Анастасия Захарова
113
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Кэти Бултер
29
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. За это время Захарова не допустила ни одной двойной ошибки, но и не смогла выполнить ни одной подачи навылет. Россиянка также не сумела реализовать два брейк-пойнта. Её соперница реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, выполнила пять эйсов и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале соревнований Кэти Бултер сыграет с 45-й ракеткой мира из Китая Юань Юэ.

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