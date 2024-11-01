Победная серия российской теннисистки Анастасии Захаровой составила 12 матчей
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, российская теннисистка Анастасия Захарова прервала 12-матчевую победную серию, уступив в четвертьфинале турнира WTA-250 в Гонконге Кэти Бултер из Великобритании (4:6, 0:6).
Гонконг. 1/4 финала
01 ноября 2024, пятница. 10:45 МСК
113
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
29
Кэти Бултер
К. Бултер
Во время победной серии россиянка стала победительницей турнира категории ITF в Шербурге (Франция) и соревнований WTA-100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес в Испании. На турнире в Гонконге она одержала две победы (над экс-россиянкой Варварой Грачёвой (6:3, 6:1) и кореянкой Джан Су Джон — 7:5, 6:4) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA.
22-летняя Захарова на этой неделе заняла наивысшую позицию в рейтинге WTA в карьере (113-я ракетка мира).
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
12:43
-
12:18
-
12:06
-
12:03
-
11:13
-
11:11
-
10:54
-
10:52
-
10:35
-
10:35
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
08:51
-
08:30
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:12
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:16
-
00:02
- 31 октября 2024
-
23:57
-
23:45
-
23:27
-
22:14
-
21:52
-
21:34
-
21:28
-
21:27
-
20:59
-
20:49
-
20:31