Победная серия российской теннисистки Анастасии Захаровой составила 12 матчей

Сегодня, 1 ноября, российская теннисистка Анастасия Захарова прервала 12-матчевую победную серию, уступив в четвертьфинале турнира WTA-250 в Гонконге Кэти Бултер из Великобритании (4:6, 0:6).

Во время победной серии россиянка стала победительницей турнира категории ITF в Шербурге (Франция) и соревнований WTA-100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес в Испании. На турнире в Гонконге она одержала две победы (над экс-россиянкой Варварой Грачёвой (6:3, 6:1) и кореянкой Джан Су Джон — 7:5, 6:4) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA.

22-летняя Захарова на этой неделе заняла наивысшую позицию в рейтинге WTA в карьере (113-я ракетка мира).