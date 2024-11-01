Александр Зверев по итогам «Мастерса» в Париже может обойти Алькараса в рейтинге ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев по итогам турнира категории «Мастерс» в Париже может обойти испанца Карлоса Алькараса в рейтинге ATP. В случае выхода в финал соревнований в столице Франции Зверев станет второй ракеткой мира.

После поражения французу Уго Умберу в 1/8 финала «Мастерса» в Париже у Алькараса останется 7210 очков. В активе немецкого теннисиста в онлайн-рейтинге сейчас 6915 очков. За выход в финал Зверев получит ещё 400 баллов и наберёт в общей сложности 7315 очков.

Cоперником Зверева в четвертьфинале турнира в Париже станет 11-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции.